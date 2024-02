Sinte bønder stormet landbruksmesse i Paris

Franske bønder har i mange dager demonstrert mot økte kostnader, byråkrati og miljøkrav.

Det var stort sikkerhetsoppbud ved messen på grunn av Macrons besøk, men en gruppe bønder klarte å ta seg inn i messehallen der de ropte slagord mot presidenten og krevde at han må gå av.

Flere av bøndene havnet i håndgemeng med opprørspolitiet som er utplassert på stedet, og minst en demonstrant skal være pågrepet.

Tidligere på lørdagen møtte president Macron lederne for flere av bondeorganisasjonene. Macron sa da at han vil samle bondeledere og andre framtredende representanter for landbruksnæringen til et møte i Elyséepalasset innen tre uker.

Det er ikke bare i Frankrike at bønder demonstrerer. Bønder over hele Europa har den siste tiden protestert mot urettferdig konkurranse med landbruksprodukter fra Ukraina og med krav om bedre inntekter og mindre byråkrati.