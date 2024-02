Ukraina etterforsker over 120.000 mulige krigsforbrytelser

– Vi har alt identifisert 511 gjerningspersoner. Og vi har alt 80 domfellelser ved ukrainske domstoler, de fleste in absentia, sier Kostin.

Russland nekter for at deres soldater har begått krigsforbrytelser i Ukraina siden invasjonen i februar 2022, men ukrainske myndigheter og menneskerettsorganisasjoner mener blant annet å ha beviser for utenomrettslige henrettelser, bombing av sivil infrastruktur og tvangsflytting av sivile.

Antallet antatte krigsforbrytelser er trolig høyere enn det som til nå er registrert, tror Kostin.

– En av grunnene til det er kanskje at Russland fortsatt føler at de har straffrihet, sier han.

Toårsdag

Lørdag er det to år siden russiske styrker invaderte Ukraina.

FNs menneskerettskontor i Ukraina hadde i januar i år registrert at drøyt 10.000 sivile til da var drept, mens nærmere 20.000 var såret. Det understrekes imidlertid at antallet sivile ofre trolig er langt høyere, da tallene fra byer som Mariupol ikke har latt seg verifisere.

Hvor mange soldater som er drept i krigen, vil verken Ukraina eller Russland oppgi. The New York Times siterte i august amerikanske tjenestemenn som anslo at det til da kunne være snakk om rundt 120.000 russiske og 70.000 ukrainske soldater.

Kostin ber verdenssamfunnet bistå Ukraina med å dokumentere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser, men understreker at Ukraina tar sikte på å håndtere 99 prosent av alle saker selv.

Flere land

USA siktet i desember fire russisk-tilknyttede soldater for krigsforbrytelser og anklager dem for å ha torturert en amerikansk statsborger som også ble utsatt for en liksom-henrettelse.

Tyskland har til nå samlet inn 500 konkrete opplysninger som kan lede til straffeforfølgelse for krigsforbrytelser, opplyser justisminister Marco Buschmann.

Polens justisminister Adam Bodnar opplyser at de også planlegger å spille en større rolle i innsamlingen av beviser og at det diskuteres et mulig samarbeid med Den internasjonale straffedomstolen (ICJ).

