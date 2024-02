Rekordstort kokainbeslag i Sør-England

Kokainet ble funnet 8. februar på havneanlegget i Southampton. Stoffet var skjult i en konteiner med bananer som var kommet fra Sør-Amerika.

Den anslåtte verdien er på 450 millioner pund, i overkant av 5,9 milliarder kroner, basert på britiske gatepriser.

Britiske myndigheter mener at forsendelsen skulle videre til Hamburg i Tyskland. Etterforskerne er i kontakt med kolleger i andre europeiske land for å identifisere kriminelle nettverk som er involvert i saken.

– Dette rekordbeslaget kommer til å være et stort slag mot de internasjonale organiserte krimkartellene som er innblandet, ved at de fratas en massiv fortjeneste, sier direktør Chris Farrimond i National Crime Agency (NCA).

– Selv om kontinentet var endestasjon for forsendelsen i dette tilfellet, er jeg ikke i tvil om at en betydelig del av stoffet ville ha endt opp igjen her i Storbritannia, solgt mellom kriminelle gjenger, legger han til.

Kriminelle gjenger antas å innkassere rundt 4 milliarder pund, eller 53 milliarder kroner, hvert år i Storbritannia alene. Vold knyttet til narkotikasmugling har økt betraktelig gjennom flere forsyningsledd, med bruk av både skytevåpen og kniv, uttaler NCA.

Storbritannias forrige største kokainbeslag var på 3,7 tonn, også det i Southampton, i 2022.

