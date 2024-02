Nordmann blir sjef for industrigiganten ABB

Nordmannen overtar etter Björn Rosengren, som går av med pensjon, ifølge en pressemelding fra ABB fredag.

52-årige Wierød har tidligere hatt flere lederstillinger i selskapet, som tidligere helt Asea Brown Boveri.

– Jeg er takknemlig for at styret har gitt meg muligheten til å lede dette flotte selskapet med dets folk og teknologier som er kjernen i å bygge et lavkarbonsamfunn, sier Wierød i en pressemelding.

ABB har sin hovedvirksomhet innen produkter og teknologiske løsninger innen kraft og automasjon. Konsernet har ifølge sine egne nettsider 105.000 ansatte. Til sammenligning har Equinor 22.000 ansatte, mens amerikanske Apple i 2022 hadde rundt 161.000 ansatte.

Morten Wierød kommer fra stillingen som leder for forretningsområdet for elektrifisering. Ifølge CV-en på selskapets nettsider tok han en mastergrad i elektronikk ved NTNU i 1997.

Wierød er fra Skien i Telemark, ifølge Varden.

