Netanyahu vil la hæren operere fritt i Gaza etter krigen

Planen, som Benjamin Netanyahu la fram for den israelske regjeringen sent torsdag, innebærer også at landets væpnede styrker (IDF) skal fortsette krigen mot Hamas inntil Israels mål er nådd.

Det inkluderer avvikling av Hamas og Islamsk jihad, samt løslatelse av alle gislene som fortsatt holdes i det krigsherjede territoriet, skriver AFP, som har sett planene.

Etter krigen vil Netanyahu at det sivile styret skal ivaretas av «lokale tjenestemenn som har administrativ erfaring» og som «ikke er tilknyttet land eller organisasjoner til som støtter terror».

Buffersone og militær kontroll

Selv når krigen er slutt skal IDF ha «ubegrenset frihet» til å gjennomføre operasjoner i hele Gaza og hindre enhver oppblussing av terroraktiviteter, ifølge planene.

– Planen fastslår at Israel vil fortsette prosjektet som allerede er i gang med å etablere en sikkerhetsbuffersone på palestinsk side av grensen, står det videre. Den sonen skal bestå «så lenge det er behov for den».

Netanyahus plan tar også til orde for at Israel skal kontrollere sikkerheten «i hele området vest for Jordan» – til lands, til sjøs og i luften – «for å hindre at terrorelementer styrker seg» på den okkuperte Vestbredden og den beleirede Gazastripen. Målet er blant annet å hindre angrep mot Israel fra de to områdene.

Et viktig element i planen er også at FNs flyktningorganisasjon for palestinerne, UNRWA, avvikles. Gaza skal demilitariseres og grensen mot Egypt stenges for å hindre terror og smugling.

Avvises av Abbas' stab

En talsperson for palestinernes president Mahmoud Abbas avviser planen kategorisk.

– Den eneste løsningen for Gaza er å være en del av en uavhengig palestinsk stat med Jerusalem som hovedstad, sier talsperson Nabil Abu Rudeineh, ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa.

– Enhver plan som går imot dette, er dømt til å mislykkes. Israel vil ikke lykkes med sine forsøk på å endre de geografiske og demografiske realitetene på Gazastripen, fortsetter han.

– Dersom verden ønsker fred og sikkerhet i regionen, må den få slutt på Israels okkupasjon av palestinske områder og anerkjenne en palestinsk stat med Jerusalem som hovedstad.

Også Hamas langer ut mot Netanyahu og sier planen ikke kommer til å lykkes.

– Når det gjelder Gaza etter krigen, så legger Netanyhau fram planer som han vet han aldri vil lykkes med, sier Hamas-talsmann Osama Hamdan på en pressekonferanse i Libanon fredag.

