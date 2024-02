Den norske filmen «Sex» vant pris under filmfestivalen i Berlin

Prisen tildeles beste europeiske film som konkurrerer i filmfestivalens Panorama-program.

Nå vil «Sex» få støtte til å vises på kinonettverket Europa Cinemas mer enn 3.000 kinoer i over 700 byer i Europa, ifølge The Hollywood Reporter.

Juryen roser «Sex» for å være «frisk, original og framfor alt svært morsom», men påpeker også at den åpne og ærlige samtalen mellom hovedrolleinnehaverne – to feiere spilt av Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise – vil slå an hos publikum rundt i Eiropa.

– Oppmerksomheten fanges fra første scene, og så utfordres de og filmen vil bli hos dem i lang tid. For en glede å se bevis på at men kan snakke fritt om følelsene sine, heter det videre fra Europa Cinema-juryen.

«Sex» ble vist i Berlinalens sideprogram Panorama på filmfestivalen i Berlin, og hadde premiere forrige helg. Lørdag deles prisene ut, mens norgespremieren står 1. mars.

