Gazas økonomi har krympet med 80 prosent

I tillegg til enorme tap av liv, har den pågående konflikten ført til omfattende skader og ødeleggelser over hele Gaza og hatt en katastrofal effekt på infrastrukturen, sier banken i en uttalelse.

– Siden starten på konflikten har den palestinske økonomien vært utsatt for ett av de største sjokkene som er registrert i nyere økonomisk historie. Nesten all økonomisk aktivitet i Gaza har stanset, skriver Verdensbanken.

Den sier at et foreløpig anslag fra det palestinske statistikkbyrået viser at bruttonasjonalprodukt i den krigsherjede regionen «har stupt med mer enn 80 prosent» – fra rundt 670 millioner dollar i tredje kvartal til bare 90 millioner i fjerde kvartal. Det siste tallet tilsvarer drøyt 940 millioner kroner med dagens kurs.

Det brå fallet tilsier en nedgang på 24 prosent for året sett under ett, sier banken og påpeker at de synlige skadene er katastrofale.

– Nesten alle Gazas innbyggere kommer til å leve i fattigdom, i hvert fall på kort sikt, sier banken.

Samtidig kunngjør Verdensbanken et bidrag på 30 millioner dollar for å bidra til fortsatt undervisning for Gazas skolebarn.

Les også: Israels forsvarssjef til egne soldater: – Vi er ikke på drapstokt