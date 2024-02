Polen mener demonstrerende bønder er utsatt for russisk påvirkning

Under tirsdagens demonstrasjoner viste bøndene i den sørpolske byen Gorzyczki et banner med teksten «Putin, få orden på Ukraina, Brussel og vår regjering.»

Banneret med tilsynelatende støtte til Russlands president Vladimir Putin fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier, og reaksjonene fra ukrainsk hold var rasende. Polens utenriksdepartement har slått alarm.

– Vi tror dette er et forsøk fra ekstreme og uansvarlige bevegelser på å overta bondeprotestbevegelsen, muligens under påvirkning fra russiske agenter, sier de i en uttalelse.

I uttalelsen ber de lederne for demonstrasjonene om å «identifisere og fjerne slike aktører fra bevegelsen.» Polsk politi har startet en etterforskning for «fremming av et fascistisk eller totalitært regime.»

Polske bønder har lenge vært misfornøyd med at store mengder ukrainsk korn og andre landbruksprodukter kommer inn i landet. Importen tiltok etter at Russland invaderte Ukraina, noe som i stor grad stengte sjøveien som ukrainerne oftest har brukt til sin eksport.

