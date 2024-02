Gaza-angrepene fortsetter før FN-avstemning

Ifølge øyenvitner var luftangrepene og kampene natt til tirsdag for det meste rettet mot Khan Younis og de østlige delene av Gaza by.

Tirsdag morgen opplyste det israelske militæret at deres styrker har tatt livet av flere titall væpnede menn i Khan Younis det siste døgnet.

Sikkerhetsrådet skal tirsdag etter planen stemme over et resolusjonsutkast som krever en umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza. Forslaget er ført i pennen av Algerie, og USA har allerede varslet at de nok en gang vil legge ned veto.

Amerikanerne har nå fremmet sitt eget resolusjonsutkast, som nyhetsbyrået Reuters har sett. I forslaget understrekes Sikkerhetsrådets «støtte til en midlertidig våpenhvile i Gaza så snart det er gjennomførbart».

