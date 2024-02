FN slår ny sultalarm: Kritisk for stadig flere barn i Gaza

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

15,6 prosent, hvert sjette barn under to år er nå akutt underernært nord på Gazastripen, og for mange av dem står det om livet, viser en undersøkelse Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs barnefond (Unicef) har gjennomført.

Undersøkelsen ble utført i forrige måned, og situasjonen er trolig enda mer dramatisk i dag, særlig for ammende spedbarn og mødrene deres, advarer FN-organisasjonene i en ny rapport.

Den nordlige delen av Gazastripen har i lengre tid vært avskåret fra nødhjelp utenfra, men også lenger sør, der over 1,7 millioner internt fordrevne har søkt tilflukt, er det stadig flere som sulter.

Alle går sultne

I Rafah på grensa til Egypt er 5 prosent av barna under to år akutt underernærte, men så å si alle palestinere i Gaza går nå sultne.

90 prosent av alle barn under to år, og 95 prosent av alle gravide kvinner og mødre som ammer, opplever ifølge FN alvorlig matmangel. Det innebærer at de i beste fall får to måltider i døgnet, og at maten de får tak i, har svært lite næringsinnhold.

95 prosent av alle husholdninger i Gaza må rasjonere maten, noe som først og fremst innebærer at de voksne gir avkall på måltider for at barna i familien skal få litt mer å spise.

64 prosent av alle husholdninger i Gaza forteller at de nå bare kan spise ett måltid i døgnet.

Uutholdelig

– Gazastripen kan stå overfor en eksplosjon i barnedødsfall som kunne ha vært forebygd, noe som vil forsterke det fra før uutholdelige antallet barnedødsfall i Gaza, sier Ted Chaiban i Unicef.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 12.000 barn drept i israelske angrep siden oktober, og det er også et stort antall barn å finne blant de nærmere 70.000 som er såret i angrepene.

– Vi har advart i flere uker om at Gazastripen er på randen av matkrise, sier Chaiban.

– Dersom ikke krigen tar slutt nå, vil stadig flere barn bli underernært. Det vil resultere i dødsfall som kunne ha vært unngått, eller helseplager som barna i Gaza vil måtte slite med resten av livet og som kan få følger i generasjoner framover, sier han.

Slipper ikke inn

USAs president Joe Biden og andre ledere har gjentatte ganger bedt Israel åpne for mer nødhjelp til Gaza, men ifølge FN er det fortsatt bare en brøkdel av det som trengs som slipper inn.

Nord på Gazastripen når knapt noe dem som trenger det på grunn av krigshandlingene.

For å få tak i det vesle som har kommet inn, risikerer folk til tider livet. Al Jazeera meldte mandag at israelske soldater åpnet ild mot palestinere som prøver å få tak i mathjelp i Gaza. Kanalen har verifisert en video av hundrevis av palestinere som forsøkte å nærme seg en lastebilene med nødhjelp fra FN mens skytingen pågikk.

– Desperate og sultne palestinere har snart ingen flere muligheter. Under ild fra israelske skarpskyttere risikerer de livet for å nå en av de få lastebilene med nødhjelp som har kommet til Gaza by, rapporterte TV-kanalens korrespondent Tareq Abu Azzoum.

Mellom 1. januar og 12. februar nektet den israelske forsvarsledelsen ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) å slippe inn 51 prosent av hjelpesendingene som var ment for Nord-Gaza og 25 prosent av sendingene som skulle til den sørlige delen av enklaven.

Dyrefor

Desperate palestinere maler nå opp dyrefor for å få mel til å bake brød til familien.

– Barna mine sulter, de våkner gråtende av sult, forteller en kvinne til nyhetsbyrået AFP.

– Hvor skal jeg få tak i mat til dem, spør hun fortvilet.

Matmangelen, kombinert med mangel på rent drikkevann og helsetjenester, kan i løpet av kort tid få dramatiske følger, advarer FN.

Vannmangel

– Den kraftige økningen i underernæring som vi ser i Gaza, er farlig og kan fullstendig forhindres, sier Valerie Guarnieri i WFP.

– Særlig barn og kvinner trenger kontinuerlig tilgang til sunn mat, rent vann og helsetjenester. For at det skal skje, må sikkerheten og den humanitære adgangen bedres kraftig og flere grenseoverganger til Gaza åpnes, sier hun.

Mangelen på rent drikkevann og vann til matlaging og vask forsterker helserisiko som er knyttet til underernæring.

Husholdningene i Gaza har nå i gjennomsnitt tilgang til under 1 liter rent vann per person per dag, mens det ifølge FN trengs minst 3 liter under kriser og standarden for øvrig er 15 liter per person.

Blir syke

Mangelen på vann, mat og helsehjelp gjør at stadig flere av Gazas innbyggere blir syke, noe som også forsterkes ved at minst 75 prosent har måttet flykte og knapt nok har tak over hodet til beskyttelse mot regn og kulde.

Minst 90 prosent av Gazas barn under fem år er nå rammet av en eller flere smittsomme sykdommer, og 70 prosent har i løpet av de siste to ukene hatt diaré, ifølge FN. Andelen er 23 ganger høyere enn før krigen.

25 av Gazas 36 sykehus er satt ut av spill som følge av de israelske angrepene, og de gjenværende er overfylt av sårede og mangler det meste.

Minst 340 helsearbeidere er drept, og tusenvis av andre har i likhet med andre palestinere måttet flykte. Barn som trenger hjelp, er derfor svært heldige dersom får det, og nødvendige medisiner er også stor mangelvare i Gaza.

Dødelig kombinasjon

– Sult og sykdom er en dødelig kombinasjon, konstaterer lederen for WHOs kriseprogram, Mike Ryan.

– Sultne, svekkede og dypt traumatiserte barn blir langt oftere syke, særlig med diaré. De tar ikke så godt til seg næring, sier han.

– Dette er farlig og tragisk, og det skjer rett foran øynene våre, sier Ryan.

