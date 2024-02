Vulkanrammede Grindavik åpnes opp

Politimester Ulfar Ludviksson i Suðurnes har bestemt at Grindaviks innbyggere og de som jobber i byen, fra tirsdag av får lov til å bo og jobbe der døgnet rundt, melder kringkasteren Rúv.

Det skjer etter at evakueringsordren for byens rundt 4000 innbyggere løp ut søndag. I politimesterens kunngjøring understrekes det at byens infrastruktur er i dårlig forfatning, at det ikke er noen steder barn kan leke, og at det fortsatt er risiko for sprekker. Enkelte steder er forholdene ulevelige.

– Innbyggere og ansatte drar inn i byen på egen risiko. Alle må ta ansvar for egne handlinger eller mangel på handlinger, sier politimesteren, som ikke vil anbefale folk å overnatte i byen.

Grindavik forblir stengt for alle unntatt byens innbyggere, næringsdrivende og de som skal bistå innbyggerne, skriver Rúv.

Les også: Orbans kommentar om Trump fikk stormende applaus