Trump anklager dom i New York for valgpåvirkning

På et valgmøte i delstaten Michigan sa han at dommer Arthur Engoron hører til en venstrevridd sammensvergelse mot ham, og han kalte bedrageridommen motbydelig maktmisbruk ikke bare mot ham selv, men mot alle amerikanere.

På møtet i Michigan, som er en viktig vippestat ved valget i november, gjentok han også sin usanne påstand om at valgtapet mot Joe Biden i 2020 skyldtes valgfusk.

I tillegg til boten på 3,7 milliarder kroner ble Trump også fradømt retten til å drive forretninger i New York. Han har gjort det klart at han vil anke dommen.

New Yorks justisminister Letitia James reiste søksmål mot ekspresidenten, hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization. Anklagen er at de har lurt til seg bedre betingelser hos banker ved å blåse opp verdiene i selskapet.

– Deres fullstendige mangel på beklagelse og anger grenser til å være patologisk, skrev Engoron i dommen.

