Ingen storeslem for «Oppenheimer» – men sikret sju Bafta-priser

Bafta, eller British Academy Film Awards, er britenes svar på Oscar-utdelingen.

Christopher Nolans «Oppenheimer» troner helt øverst blant de nominerte. Det historiske dramaet med Cillian Murphy i rollen som atombombens far, J. Robert Oppenheimer, var storfavoritt foran Bafta-utdelingen i London.

Med 13 priser ville den slått en 54 år gammel rekord. Fullt så bra gikk det ikke, men en festkveld ble det likevel for amerikanerne.

– Jeg har så mange mennesker å takke for dette, et utrolig ensemble … et utrolig mannskap, sa Nolan i sin takketale.

Svensk musikk

Til sammen sju priser ble filmen til del, blant dem for beste film. En liten flik av den prisen kan norske Trond Fausa Aurvåg unne seg, han har en birolle i filmen.

Beste mannlige hovedrolle gikk til iren Cillian Murphy. Robert Downey Jr er tildelt prisen for beste mannlige birolle som atomenergisjef Lewis Strauss, også det i storfilmen «Oppenheimer».

Svenske Ludwig Göransson fikk også en Oppenheimer-pris, han hedres nemlig for musikken til filmen. Svensk-nederlandske Hoyte van Hoytema belønnes for beste foto i samme film.

Null til «Barbie»

Prisen for beste kvinnelig hovedrolle gikk til Emma Stone for innsatsen i den gotiske komedien «Poor Things». Denne filmen fikk hele elleve nominasjoner.

Da’Vine Joy Randolph vant kategorigen beste kvinnelige birolle for sin tolkning av den sørgende kokken i filmen «The Holdovers».

"Barbie» var nominert til fem priser, men teamet måtte faktisk gå helt tomhendt hjem.

Mariupol-dokumentar

Beste dokumentar gikk til «20 dager i Mariupol», som er journalisten Mstyslav Chernovs personlige beretning om beleiringen av den ukrainske byen i 2022.

– Dette handler ikke om oss, det handler om Ukraina, om folk i Mariupol…i forgårs falt en annen ukrainsk by, og mange byer før det, sa Chernov i sin takketale.

– Så historien om Mariupol er et symbol på alt som skjedde, et symbol på kamp.

