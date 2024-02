Barth Eide: – Israel må gripe sjansen

Fredag møttes amerikanske, europeiske og arabiske diplomater i München for å meisle ut en ny plan om en normalisering av forholdet mellom flere arabiske land og Israel – i bytte mot en palestinsk stat.

– Det er snart klart et første utkast av planen, men for å få rekkefølgen riktig må du først få en våpenhvile. Så kan planen legges fram, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Men en slik løsning er ikke mulig uten en tostatsløsning.

– Fornøyd med Norge

– Det er ikke mulig for et eneste arabisk land å normalisere forholdet til Israel nå uten en palestinsk stat, slår Eide fast.

Søndag møtte han palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh og utenriksminister Riyad al-Maliki.

– De er veldig fornøyd med Norge og oppfordrer oss til å følge dette sporet, sier Eide, som søndag diskuterte Gaza-strategien med EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Også Borrell berømmer Norge for innsatsen. Norge var blant de første som erklærte at Israels krigføring i Gaza er i strid med folkeretten.

– Norge har gjort veldig mye i denne situasjonen, sier han.

En annen som er klar i talen overfor Israel, er USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Israel har en ekstraordinær mulighet i månedene framover til faktisk å få en slutt på voldsspiralen og slutte fred med sine naboland, sa han fra scenen i München.

Talen leses som at USA nå øker presset mot Israel.

Kan miste all troverdighet

Håpet er nå at Israel griper muligheten.

– Da kan det være at den helt forferdelige situasjonen vi har sett til nå, med grusomme lidelser i Gaza, nettopp kan bli sporen til at vi både får en palestinsk stat fortere enn mange har tenkt, og en normalisering mellom Israel og arabisk stater, sier Eide.

Så langt er det imidlertid lite som tyder på at Israel og statsminister Benjamin Netanyahu omfavner muligheten.

Fredag avviste han blankt en tostatsløsning og det han omtaler som «en permanent løsning» for palestinerne, og søndag gjorde han det klart at hans regjering skal vedta en resolusjon for å formalisere Israels motstand mot opprettelsen av en palestinsk stat.

– Hvis de avviser dette helt, har de mistet all troverdighet. USAs toleranse for Netanyahu er nå rekordlav, det er veldig dårlig stemning, sier Eide, som peker på at stadig flere i Israel blir mer åpne for tanken.

Møte i Moskva

Søndag ble det også kjent at Russland har invitert de viktigste palestinske grupperingene til et møte i Moskva 26. februar.

Eide tror uansett ikke Russland kommer til å spille noen sentral rolle.

– Jeg tror palestinerne er veldig klar over at å gjøre for mye ut av Russland-sporet vil svekke andres entusiasme. Russlands hensikt med å invitere dem er jo åpenbar: De vil spille opp den store misnøyen med Vesten i det globale sør og se ut som en frelser, sier han.

Shtayyeh sier at han er klar for å gå i dialog med Hamas.

– Det er én måte å svekke Hamas' innflytelse på: Gi folk et alternativt håp. Hvis de famler i blinde i år etter år, blir det bare mer ekstremisme, sier Eide.

Prøver å overleve politisk

Samtidig fortsetter Israel de intense bombardementet på Gazastripen. Ifølge Al Jazeera ble minst 50 mennesker drept i luftangrep over hele Gazastripen natt til søndag.

Dødstallet i Gaza nærmer seg nå 30.0000.

Lørdag beskrev Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani forhandlingene om en våpenhvile mellom Israel og Hamas som «lite lovende».

Tirsdag er det ventet en ny avstemning i FNs sikkerhetsråd om å kreve en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. USA ventes å legge ned veto mot resolusjonen, slik de har gjort mot lignende resolusjoner tidligere.

Ifølge Wall Street Journal vurderer Biden-administrasjonen i stedet å sende flere bomber og andre våpen til Israel.

