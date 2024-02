Zelenskyj: – Putin har bare to valg fremover

17. mars 2023 utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre mot Russlands president Vladimir Putin som følge av krigen i Ukraina. Arrestordren innebærer en rettslig forpliktelse for ICCs medlemsland til å arrestere og overføre Putin til Haag om han skulle befinne seg på deres territorium. Det er likevel få som forventer at arrestordren vil bli fulgt opp i praksis.

– Den internasjonale arrestordren på Putin for kidnapping og tvangsdeportasjon av barn fra Ukraina viser tydelig hvor Putins såkalte karriere bør ende. Han har bare to valg fremover: Å havne på tiltalebenken i Haag, eller å bli drept av en av sine medhjelpere som nå dreper for ham, sier Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj.

Ordene ble levert i en tale på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München lørdag, hvor også Norges statsminister Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens Stoltenberg er til stede.

Ukrainas president mener Aleksej Navalnyjs død gjør det umulig å anse Vladimir Putin som en legitim leder av Russland. (AP )

Kaller Navalnyj-dødsfall for et drap

Den ukrainske presidenten benyttet også anledningen til å kommentere dødsfallet til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

– Etter drapet på Aleksej Navalnyj er det absurd å oppfatte Putin som en påstått legitim leder for en russisk stat. Han er en kjeltring som opprettholder makten gjennom korrupsjon og vold, sa Zelenskyj.

Navalnyj ble meldt død av russiske fengselsmyndigheter fredag. Han befant seg da i en straffekoloni i Jamal-Nenets, langt nord i det sentrale Russland. Myndighetene opplyste at dødsårsaken foreløpig er uklar, men at han døde plutselig etter en spasertur.

Den russiske opposisjonslederen hadde vært fengslet siden han returnerte til Russland i 2021, etter å ha blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok. Navalnyj ble dømt for en rekke lovbrudd, deriblant hvitvasking, finansiering av ekstremisme og ulovlig organisasjonsbygging. Hans støttespillere mente dommen var politisk motivert.

