Ukraina har trukket seg ut av Avdijivka

Syrskyj skriver på Facebook at styrkene flytter på seg for å forsvare langs mer gunstige posisjoner, og at de vil ta grep for å stabilisere situasjonen og beholde stillingene sine.

– Våre soldater utførte sin militære plikt med verdighet, de gjorde alt i sin makt for å ødelegge de beste russiske enhetene og påførte betydelige tap på fienden i form av mannskaper og utstyr, legger Syrskyj til.

– Basert på den operative situasjonen rundt Avdijivka og for å unngå omringing og bevare livene og helsa til soldatene, besluttet jeg å trekke våre enheter fra byen og gå over til å forsvare fra mer gunstige posisjoner, skriver generalen Oleksandr Tarnavskyj, som kontrollerer området, på Telegram.

Zelenskyj skal samle støtte

Avdijivkas fall til russerne er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023. Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep.

Ukraina sa så sent som fredag at de sendte forsterkninger til byen, og nyheten om uttrekkingen kommer før president Volodymyr Zelenskyj skal forsøke å samle støtte til forsvarskrigen på sikkerhetskonferansen i München.

Uttrekkingen skjer uka etter at Syrskyj ble utnevnt som ny forsvarssjef. I sin tidligere stilling som leder for de ukrainske bakkestyrkene fikk han kritikk for å ha holdt byen Bakhmut i ni måneder. Beleiringen av byen var krigens lengste og blodigste kamp og kostet Ukraina dyrt. Samtidig slukte den russiske styrker, skriver nyhetsbyrået AP.

USA advarte

USA advarte torsdag om at byen sto i fare for å havne under russisk kontroll fordi de ukrainske styrkene ikke hadde nok artilleriammunisjon.

Amerikanerne har vært Ukrainas viktigste enkeltstøttespiller, men rundt 60 milliarder dollar i støtte har stoppet opp i Kongressen på grunn av dalende støtte til Ukraina i Det republikanske partiet.

Rodjon Kudrjasjov, som er visekommandør for Ukrainas tredje angrepsbrigade, sa fredag at styrkene sto imot rundt 15.000 russiske soldater, men han erkjente at situasjonen «snart ville bli kritisk».

– Fienden forsøker å penetrere forsvarslinjene, og i noen steder å forbigå stillingene våre, sa han til AP. I sosiale medier skrev brigaden at den var ved kullverket i byen, og at russiske bombefly slapp rundt 60 bomber mot området om dagen, i tillegg til å angripe med stridsvogner og infanteri.

Tankesmie toner ned viktigheten

Avdijivka er kjent for sitt enorme kullverk og sin posisjon som innfallsport til det russiskkontrollerte regionssenteret Donetsk 20 kilometer lenger øst. Den har vært hjemsøkt av kamper helt siden den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og har blitt et symbol på den ukrainske motstanden.

Den Washington-baserte tankesmia Institute for The Study of War (ISW) meldte torsdag at å ta Avdijivka primært ville være en symbolsk seier for Kreml, og at det ikke ville føre med seg endringer i den 1500 kilometer lange frontlinjen som har vært statisk i månedsvis.

– Den potensielle russiske erobringen av Avdijivka vil ikke være av operativ betydning, og den vil trolig kun gi Kreml umiddelbare informasjons- og politiske seire, heter det i en vurdering fra ISW.