Lørdag ble det kjent at Ukrainske styrker hadde trukket seg ut av byen som ligger fem kilometer fra Donetsk by og hvor det lenge har pågått harde kamper. Samme dag meldte russiske myndigheter at de hadde inntatt byen og med det fått sin største seier på slagmarken siden Bakhmut falt i mai 2023.

Erobringen vil ha stor symbolsk verdi og øke moralen til russiske tropper, tror Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet i Danmark.

– Russerne vil feire dette som om det var Berlin i 1945. Det er første gang på veldig lenge at den regulære russiske hæren har klart å gjøre noen fremgang, sier han til danske TV2.

Har holdt stand i nesten ti år

Kampen om Avdijivka har pågått helt siden 2014 og byen anses som strategisk viktig. Dette er første gang russiske styrker har klart å erobre byen.

Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet i Danmark, tror russerne vil feire seieren i Avdijivka som da Berlin ble erobret i 1945. (@anderspuck / Youtube)

– Ukraina har hatt noen av sine sterkeste forsvarsposisjoner her. Og så ligger den i nærheten av Donetsk by, som er hovedbyen i Donetsk-regionen, noe som gjorde at ukrainerne kunne skyte mot de russiske stillingene derfra, sier Nielsen.

Også Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), har tidligere påpekt viktigheten av byen.

– Den har vært en slags «bulk» i frontlinjen siden 2014, noe som har irritert russerne, sa han til Dagsavisen i desember i fjor.

Dette bildet, tatt 15. februar, viser deler av Avdijivka under angrep. (ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters)

Flytter på frontlinjen

Selv om tapet av Avdijivka er alvorlig nok, tror ikke den danske militæranalytikeren Nielsen at det ukrainske nederlaget blir avgjørende for krigens gang.

– Ukrainerne har forberedt noen svært sterke forsvarslinjer ved byene etter Avdijivka, og det er dit slaget nå trolig vil forflytte seg. Dette er et skritt i retning av russernes ønske om å erobre resten av Donetsk-regionen, sier han.

Folkerepublikken Donetsk ble anerkjent som en selvstendig stat av Russland 21. februar 2022, kun tre dager før fullskalainvasjonen av Ukraina. I oktober samme år vedtok det russiske Føderasjonsrådet å innlemme Donetsk i Den russiske føderasjon.

