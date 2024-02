Orban: Ungarn kan godkjenne Sveriges Nato-medlemskap senere i februar

– Det er gode nyheter at vår tvist med Sverige snart er avsluttet, sier Orban.

Etter at Tyrkia halte ut ratifiseringen av Sveriges Nato-søknad i månedsvis, er det nå Ungarn svenskene venter på. Torsdag ble saken diskutert på et forsvarsministermøte i alliansen i Brussel. Frustrasjonen i forsamlingen skal ha vært stor.

På en pressekonferanse med nordiske journalister etter møtet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at han var sikker på at Sverige snart er over målstreken.

– Jeg gleder meg til å heise det svenske flagget utenfor Nato, sa Stoltenberg.

Les også: Fico spår «smertefull» løsning i Ukraina