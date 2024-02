Ministrene «ga uttrykk for at de var opprørt over at Aleksej Navalnyj, som urettmessig var dømt for legitim politisk virksomhet og kamp mot korrupsjon, døde i fangenskap», heter det i en uttalelse som er offentliggjort av italienske myndigheter.

Italia har for tiden formannskapet i gruppa, som i tillegg består av Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan og USA. Landenes utenriksministre møttes i München lørdag.

