Expressen: Liseberg vil gjenoppbygge Oceana etter storbrann

– Den kjærligheten som befolkningen i Göteborg og hele Sverige har vist prosjektet og Liseberg i denne vanskelige tiden, har vært uvurderlig, sier styreleder Kurt Eliasson i Liseberg til avisa.

Under et møte fredag bestemte styret i fornøyelsesparken seg for å starte prosessen med å gjenoppbygge Oceana.

Badelandet ble totalødelagt i en brann for noen dager siden. Det tok flere dager før brannvesenet fikk slukket brannen.

Fredag gjorde nødetatene funn av en død person i bygget.

Oceana skulle etter planen ha åpnet til sommeren, og hadde en prislapp på rundt 1,2 milliarder kroner.