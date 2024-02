Trump kjent skyldig i bedragerisaken – får gigantbot

Det kunngjorde dommer Arthur Engoron fredag. Dommen er et hardt slag for Trumps eiendomsimperium, samme år som Trump igjen forsøker å bli USAs president.

Summen tilsvarer rundt 3,7 milliarder norske kroner.

Saken som nå er avsluttet, er en sivil sak som delstatsmyndighetene har reist mot ekspresidenten. Myndighetene i New York mente at både Trump og hans to eldste sønner hadde blåst opp verdiene i selskapet Trump Organization. Motivet skulle ha vært å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Retten ga dem medhold.

Også sønnene Donald Trump jr. og Eric Trump nektes å sitte i ledelsen i selskap i New York. For dem gjelder dette for to år.

Trump har rast mot delstatsmyndighetene og karakterisert saken som politisk motivert.

– Jeg er en uskyldig mann, insisterte ekspresidenten under et rettsmøte i januar.

En liten seier kunne imidlertid Trump innkassere: Engoron fjernet en tidligere ordre om at selskapene hans måtte oppløses. Dommeren mener dette ikke lenger er nødvendig, siden han utnevner en uavhengig observatør som skal følge Trumps forretningsdrift.

Les også: Amerikanske historikere vil nekte Trump å stille som presidentkandidat