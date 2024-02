Statsadvokat i Trump-sak avviste anklager: – Det er svært støtende

Der avviste hun påstander fra Donald Trumps advokater om at hennes tidligere forhold til advokaten Nathan Wade, som hun hyret inn for å bistå i saken mot Trump, fører til økonomiske interessekonflikter.

Trumps advokater hevder at Willis og Wade hadde et «upassende og intimt personlig forhold», og at noen av de 650.000 dollarene som Wade fikk betalt for å jobbe med saken, ble brukt til å ta med Willis på «råflotte ferier».

Willis hevder at de betalte for hver sin andel av feriene, og at hun pleide å betale Wade tilbake med kontanter.

Willis anklaget gjentatte ganger en advokat for Michael Roman, en medtiltalt av Trump som først fremmet anklagene mot Willis om tjenesteforsømmelse, om å ha løyet til domstolen i sine uttalelser ved å antyde at Willis har bodd med kollegaen.

– Du er forvirret. Du tror at det er jeg som står for retten. Disse menneskene er tiltalt for å ha forsøkt å stjele et valg i 2020, sa Willis til advokaten.

Videre beskrev hun påstander i rettsdokumenter om at hun har bodd sammen med advokat Nathan Wade som «nok en av deres løgner».

– Det er svært støtende, sa hun.

Wade, som gjennomgikk en skilsmissekonflikt, forklarte seg også på torsdag. Han sa at forholdet med Willis begynte «rundt mars» i 2022. Videre sa han at forholdet ikke var hemmelig, bare privat.

Anklagene mot Willis truer med å forstyrre saken i Georgia mot Trump, som også er tiltalt på føderalt plan for å ha forsøkt å gjøre om på utfallet av presidentvalget i 2020.

