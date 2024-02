Dobbelt nederlag for Sunak i engelske suppleringsvalg

Labours Damien Egan vant i småbyen Kingswood i det sørvestlige England. Han brukte seierstalen til å takke velgerne og sende stikk i retning Rishi Sunaks regjeringsparti.

– 14 år med konservative regjeringer har sugd håpet ut av landet vårt. Det er en følelse av at samme hvor hardt man jobber, kommer man seg bare ikke framover, og med Rishis resesjon står vi igjen der at vi betaler mer og får mindre, sa Egan.

Det ble klart denne uka at Storbritannia gikk inn i resesjon mot slutten av 2023.

Noen timer etter at resultatet i Kingswood ble kjent, ble det klart at Labour-kandidaten Gen Kitchen stakk av med seieren i landsbyen Wellingborough sentralt i England. Begge kretser har lenge vært trygge for De konservative.

– Ved å vinne i disse tory-høyborgene kan vi med sikkerhet si at Labour er tilbake i tjeneste for arbeidsfolk, og vi vil jobbe utrettelig for å levere for dem, sier Labour-leder Keir Starmer i en uttalelse gjengitt av BBC.

Nederlagene betyr at ingen regjeringer har gått på flere nederlag i suppleringsvalg enn den nåværende siden 1960-tallet. Det er ventet å bli et nytt valg i Storbritannia i år.

