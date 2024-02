Spesialetterforsker ber høyesterett la valgrettssaken mot Trump starte

Videre ber Smith om at rettssaken mot Donald Trump får oppstart snarest. Trumps forsvarere ba tidligere i uka høyesterett om å utsette rettssaken, og argumenterte med at han er immun fra anklagene fordi han var president i det aktuelle tidsrommet.

– Nasjonen har stor interesse av å se anklagene bli behandlet av retten, skriver Smith i sin anmodning. Videre påpeker han at dette vil være i offentlighetens interesse, fordi «en tidligere president er tiltalt for å ha konspirert for å undergrave valgprosessen, slik at han kunne forbli i embetet».

Trumps påstand ble avvist av en ankedomstol, og hans forsvarere anket denne til høyesterett. Om dommerne i USAs øverste domstol ikke umiddelbart vil avvise Trumps påstand om immunitet, ber Smith høyesterett om å ta opp saken til hurtigbehandling.

Trump ventes å bli Republikanernes kandidat til å utfordre president Joe Biden i høstens presidentvalg. Om høyesterett innvilger Trumps forespørsel om å utsette saken eller ikke behandler saken raskt, kan rettssaken bli utsatt til sent i valgkampen eller etter valget.

Å utsette saken kan være til hans fordel. Om han vinner valget og tiltrer som president, kan han bruke presidentfullmakter til å gjøre slutt på etterforskningen eller potensielt benåde seg selv i de føderale sakene mot ham.

Jack Smith er utnevnt til å lede de to føderale straffesakene mot Trump. I tillegg til den om valgpåvirkning, er han også tiltalt for å ha oppbevart hemmelige dokumenter i sin privatbolig. Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov.

