15-åring tiltalt for drap på gjengleders mor i Sverige

15-åringen er sammen med en 20-åring tiltalt for å ha utført selve drapet. Aktor har lagt ned påstand om at 20-åringen utvises fra Sverige.

Kvinnen i 60-årene ble skutt og drept i hjemmet sitt i Uppsala natt til 7. september 2023. Drapet utløste en voldsspiral med en rekke hevnangrep som varte hele høsten.

De to er også tiltalt for grove brudd på våpenloven. Ytterligere tre personer er tiltalt i saken. En 29 år gammel mann er tiltalt for medvirkning til drap, ettersom han skal ha huset de to som er tiltalt for drapet samt overført penger til dem i forbindelse med drapet.

En 23 år gammel kvinne er tiltalt for å ha transportert pistoler før drapet, mens en 21-åring er tiltalt fordi han tilbød en av de tiltalte å skaffe våpen.

