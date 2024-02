Vatikanet anklager Israel for «blodbad» i Gaza

Vatikanstatens utenriksminister Pietro Parolin understreket tidligere i uka at Israel har rett til å forsvare seg, men at angrepene som hittil har kostet over 28.000 palestinere livet, nærmere halvparten av dem barn, på ingen måte kan kalles proporsjonale.

– Jeg tror vi alle er rasende over det som skjer, over dette blodbadet, men vi må ha mot til å gå videre og ikke miste håpet, sa han.

– Vi må finne andre måter å løse problemet med Gaza på, Palestinas problem, la han til.

Onsdag fulgte Vatikanets offisielle avis L'Osservatore Romano opp kritikken på lederplass.

– Retten til forsvar, Israels rett til å stille gjerningsmennene bak massakren i oktober for retten, kan ikke rettferdiggjøre dette blodbadet, skriver de.

Israels ambassade i Vatikanstaten reagerer sterkt på kritikken og anklagen om at israelske styrker forårsaker et blodbad i Gaza.

– Dette er en beklagelig uttalelse. Å bedømme legitimiteten til en krig uten å ta hensyn til alle relevante omstendigheter fører uunngåelig til feil konklusjoner, heter det i en uttalelse fra ambassaden.

