Klimatopp John Kerry spøkte med Bidens alder under Oslo-besøk

USAs avtroppende spesialutsending for klima, John Kerry, gjester denne uka en energikonferanse i Oslo.

Kerry har kunngjort at han etter tre år gir seg som USAs klimautsending for å drive valgkamp for president Joe Biden, ifølge NTB.

Under pressekonferansen på Scandic Holmenkollen onsdag, skrøt Kerry uhemmet av Norge og sine opplevelser i landet helt tilbake fra ungdomsårene. Med et glimt i øyet rettet han også det som nok var ment som et spøkefullt stikk i retning sin egen presidentkandidat.

Biden har fått mye tyn for sin høye alder og det som tidvis later til å være sviktende hukommelse.

– Skremmende nok rundet jeg 80 år for bare to måneder siden. Kanskje noen av dere her også er over 80, og jeg vil bekrefte til dere alle: I en alder av 80 kan jeg gjøre alt det jeg gjorde da jeg var 15. Jeg husker bare ikke hva de tingene var, sa Kerry – til rungende latter fra salen.

Oslo Energy Forum samler toppledere fra en rekke internasjonale og norske energi- og industriselskaper, samt sentrale beslutningstakere fra Norge og globalt.

Kerry, som også er tidligere utenriksminister i USA, åpnet konferansen sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og styreleder av forumet, Equinor-sjef Anders Opedal.

– Nå ser vi fram til å kunne benytte Oslo Energy Forum til å diskutere hvilke tiltak som må til for å følge opp forpliktelsene som ligger i avtalen signert av 198 land under klimatoppmøtet, har daglig leder Sven Mollekleiv uttalt til NTB i forkant av konferansen.

Kerry besøkte også Oslo i mai 2022 for å feire 50-årsdagen til Klima- og miljødepartementet. Han skrøt den gang av måten Norge og Oslo tenker klima på.

– Jeg elsker det dere gjør som et land, og i Oslo by, sa Kerry.

