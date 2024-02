Indonesias forsvarsminister erklærer valgseier

– Dette er en seier for alle indonesiere. Vi skal være en regjering for hele folket, lover Prabowo.

Nå lover han å danne en regjering bestående av Indonesias «beste sønner og døtre». Samtidig understreker han at det er viktig å vente på de endelige, offisielle valgresultatene.

Så langt foreligger det resultater fra «hurtigtellinger» gjort av flere meningsmålingsinstitutter ved utvalgte stemmelokaler over hele landet.

Resultatene herfra tyder på at Prabowo har nærmere 60 prosents oppslutning. Stemmer dette, er det ikke nødvendig å holde en andre valgomgang for å kåre en vinner.

Begge de andre kandidatene i presidentvalget mener det har foregått valgfusk, men de har foreløpig ikke lagt fram bevis.

Bekymret for demokratiet

Valget i landet med over 270 millioner innbyggere ble holdt onsdag. Da valglokalene stengte på ettermiddagen, var klokka 7 på morgenen i Norge.

Indonesia består av over 17.000 øyer, og stemmesedler er blitt fraktet med fly, helikoptre, båter, motorsykler, hester og kuer. Valget i landet er det mest omfattende som gjennomføres i løpet av én dag noe sted i verden.

I tillegg til presidentvalget konkurrerte titusener av kandidater om seter i nasjonalforsamlingen samt regionale og lokale forsamlinger.

Indonesias avtroppende president Joko Widodo er svært populær. Men etter ti år ved makten må han nå gi seg. I stedet har han indirekte støttet Prabowo, selv om han tilhører et annet parti.

Dessuten er Widodos eldste sønn Prabowos visepresidentkandidat, noe som har bidratt til bekymring for demokratiets framtid i Indonesia.

Kritikere spør om Widodo forsøker å etablere et nytt politisk dynasti, et kvart århundre etter at diktatoren Suharto ble presset til å gå av.

Kunstig intelligens

De to andre kandidatene i presidentvalget er Ganjar Pranowo fra landets største parti PDI-P og den uavhengige kandidaten Anies Baswedan.

Resultatene av hurtigtellingene viser imidlertid at de ligger langt bak Prabowo. Og ved tidligere valg har resultatene fra hurtigtellingene vist seg å stemme godt.

I valgkampen er Prabowo ved hjelp av sosiale medier og kunstig intelligens (KI) blitt framstilt nærmest som en søt bestefar. Dette tolkes som et forsøk på å «myke opp» bildet av mannen som for noen tiår siden ble beskyldt for bortføringer og tortur da han ledet Suhartos spesialstyrker.

Nylig konstaterte stipendiat Yoes C. Kenawas ved Atma Jaya-universitetet at han nesten aldri så virkelige bilder av Prabowo i valgkampen.

– I stedet er internett og gater fylt med plakater av Prabowo som en lubben tegneseriefigur. Denne nye «avataren» er over hele Indonesia, sa Kenawas.

Norsk støtte

Regnskogen i Indonesia er den tredje største i verden, og vern av skogen er lenge blitt støttet av Norge. Siden avskogingen har avtatt, ble støtten i fjor økt til 1 milliard kroner.

Hvordan miljø- og skogpolitikken blir hvis Prabowo overtar som president, er foreløpig uvisst. Eks-generalen har forretningsinteresser i fossil energi og palmeolje, ifølge Chr. Michelsens institutt.

De aller fleste indonesiere er muslimer, og Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land. Av alle land i verden er det bare India, Kina og USA som har flere innbyggere.

Av Indonesias over 17.000 øyer er Sumatra og Java blant de største. Også deler av Borneo og New Guinea tilhører den sørøstasiatiske øynasjonen.

Betydelige naturressurser og et stort innenlandsk marked gjør at valget i Indonesia følges med stor interesse både av USA og Kina.

I senere år har Indonesia hatt solid økonomisk vekst på rundt 5 prosent per år. Dette har løftet mange mennesker ut av fattigdom, samtidig som utslippene av klimagasser har økt.