Ukrainas nye forsvarssjef informerte Vesten om planer

Forsvarsminister Rustem Umerov skriver på Facebook at han og Syrskyj hadde grundige samtaler med Natos militære øverstkommanderende, general Christopher Cavoli, og generalløytnant Antonio Aguto, som leder USAs militære støttegruppe for Ukraina.

– Vi diskuterte våre militære planer for 2024. Blant dem er optimalisering av den militære strukturen, forbedret opplæring av de væpnede styrkene, oppbemanning av eksisterende brigader og opprettelsen av nye, samt leveranser for å dekke behovet for våpen og utstyr, skriver Umerov.

De diskuterte også Ukrainas behov for mer utstyr til elektronisk krigføring for å bekjempe russiske droner.

Syrskyj, som har ledet de ukrainske bakkestyrkene siden 2019, ble forrige uke forfremmet til forsvarssjef etter Valerij Zaluzjnyj.