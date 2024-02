Reuters: Putin-forslag om våpenhvile i Ukraina skal ha blitt avvist av USA

En amerikansk kilde avviser overfor nyhetsbyrået at det har vært offisiell kontakt mellom partene, og sier at USA ikke vil ta del i samtaler uten at også Ukraina er involvert.

De russiske kildene sier at Putin sent i 2023 og tidlig i 2024 sendte signaler både offentlig og via mellommenn i blant annet Midtøsten, at han var klar for å vurdere en våpenhvile i Ukraina. Rundt denne tiden skal de angivelig ha møttes i Tyrkia.

Putins forslag var å fryse konflikten langs de daværende frontlinjene, og innebar at Russland beholdt alt ukrainsk territorium de da kontrollerte. Forslaget la fram det flere i Kreml så som den beste veien mot en varig fred, heter det videre.

Ifølge de russiske kildene var svaret fra amerikansk hold at Ukraina måtte ta del i slike samtaler, og at USA ikke ønsket å legge press på ukrainerne.

En ikke navngitt amerikansk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået at USA ikke har tatt del i diskusjoner via mellommenn, og sier at Washington ikke har gått bak Ukrainas rygg.

Tjenestepersonen sier videre at Putins forslag, basert på det som er omtalt av Reuters, er uendret fra tidligere krav som Russland gjør på ukrainsk territorium.

