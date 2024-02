Ekspert stusser over russisk «tsar-tog»: – Ingen tydelig forklaring

2000 russiske togvogner, som har fått kallenavnet «tsar-toget», danner en drøyt 30 kilometer lang barriere mellom Olenivka og Volnovakha i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina, ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

En rekke medier, deriblant Svenska Dagbladet, The Telegraph og Business Insider, har også omtalt saken.

– Liten betydning for krigen

Tross at vognene kan virke imponerende i antall, avfeier oberstløytnant Joakim Paasikivi at de har noen særlig betydning i krigen nå.

Han tror barrieren får liten effekt i de pågående kampene mellom russiske og ukrainske styrker, og sier til Svenska Dagbladet at det ikke er noen tydelig forklaring på hvorfor Russland har gjort dette.

– Den lange rekken av togvogner kommer knapt til å ha noen påvirkning, spår han til den svenske avisen.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan følger krigen i Ukraina tett. (Anders G Warne)

Paasikivi påpeker at barrieren kan beskytte mot direkte ild, men ikke mot artilleri og droner. Oberstløytnanten forklarer videre at Russland mange ganger gjør grep som «ser bra ut», men ikke nødvendigvis har stor effekt.

Mulig russisk forsvarslinje

Det kan tenkes at togrekken skal brukes som et defensivt festningsverk i tilfelle Ukraina vil sette i gang med en motoffensiv i området, skriver Telegraph.

– Russiske styrker kan ønske å bruke vognene som en forsvarslinje mot ukrainske angrep. Men det kan også ligge andre ting bak, sier en kilde til den britiske storavisen.

«Tsar-toget» skal på nåværende tidspunkt befinne seg drøyt seks kilometer fra frontlinjen.

Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Det er godt over 700 dager siden. Illustrasjon. (AP Illustration/Peter Hamlin/AP)

