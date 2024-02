Tidligere statsminister i Israel håper USA vil si stopp

– Vi burde ikke gjøre det. Kostnadene for oss blir langt høyere enn det vi får ut av det. Vi risikerer forholdet vårt til Egypt. Vi kan helt miste den amerikanske støtten, og dette skal litt til, gitt der vi er nå, sier Olmert til NRK.

Israels nåværende statsminister Benjamin Netanyahu har lovet «total seier» på Gazastripen. Olmert mener dette er «rent tøv».

I stedet for å utvide krigen mener han Israel bør prioritere å få de israelske gislene på Gazastripen tilbake.

Videre håper han at Israels nære allierte USA vil si tydelig ifra til Israel at «nok er nok». Han presiserer at det er krigen han sikter til og at han håper USA har «mot, besluttsomhet og styrke» til å si ifra.

Svært mange palestinere har søkt tilflukt i Rafah, der over 1 million mennesker nå befinner seg.

