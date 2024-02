FN-topp får innreiseforbud til Israel

Bakgrunnen er en melding fra Albanese i forrige uke på meldingstjenesten X, tidligere Twitter.

Her omtalte hun ofrene for angrepet på Israel og terroraksjonene 7. oktober i fjor. Hun skrev at de ikke ble drept fordi de var jøder, men «som en respons på Israels undertrykkelse».

Albanese er FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene. Israels utenriksminister Israel Katz og innenriksminister Moshe Arbel sier at Albaneses uttalelse er horribel og at hun nå er nektet innreise til Israel.

Videre krever de at Albanese må få sparken hvis FN fortsatt vil være en «relevant organisasjon.»

Avisa Times of Israel skriver at Albanese i flere måneder ikke har fått visum til Israel. Selv skriver Albanese i en ny melding på X at samtlige spesialrapportører til de palestinske områdene er blitt nektet innreise til Israel siden 2008.

– Dette må ikke distrahere oss fra Israels grusomheter på Gazastripen, legger hun til.

