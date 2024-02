EUs utenrikssjef foreslår å revurdere våpensalg til Israel

Borrells uttalelse framstår indirekte som kritikk av USA. Amerikanske myndigheter har flere ganger sagt at for mange sivile blir drept på Gazastripen.

– Vel, hvis dere mener at for mange mennesker blir drept, kanskje dere skal tilby mindre våpen for å unngå at så mange blir drept, sa Borrell på en pressekonferanse mandag.

– Hvis verdenssamfunnet mener at dette er nedslakting, at for mange mennesker blir drept, så kanskje vi må tenkte på leveransene av våpen, la han til.

Borrell kommenterte også Israels krav om at over 1 million palestinere må evakuere fra byen Rafah. Årsaken er at Israel planlegger en militæroperasjon i byen.

– De skal evakuere – hvor da? Til månen? spurte EUs utenrikssjef.

På pressekonferansen deltok også Philippe Lazzarini, sjefen for FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Han sa at han ikke har noen planer om å trekke seg, slik Israel ønsker.

Israel anklager tolv av UNRWAs 13.000 ansatte på Gazastripen for å ha deltatt i angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Anklagene granskes, og de tolv ansatte har fått sparken.

