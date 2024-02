Israels finansminister raser etter at landets kredittvurdering er nedjustert

Vurderingene fra amerikanske Moody’s brukes av globale investorer til å måle risikoen for å investere i selskaper eller land.

Fredag senket byrået vurderingen av Israel fra A1 til A2 og sa at landets økonomiske utsikter så dårlige ut. Det reagerer Israels finansminister på. Han mener beslutningen er et «politisk manifest» som «ikke inkluderer seriøse økonomiske påstander».

– Beslutningen reflekterer mangelen på tillit til Israels sikkerhet og nasjonale styrke, samt mangel på tillit til rettferdigheten i Israels vei mot sine fiender, sier finansminister Bezalel Smotrich søndag

Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte lørdag at Israels økonomi er sterk, og at nedjusteringen kan tilskrives det faktum at landet er i krig. Når krigen er slutt, kommer vurderingen til å bli hevet på nytt, forsikret han.

Likevel frykter israelske tjenestepersoner at nedjusteringen kan føre til at sentrale globale aktører også nedjusterer sine vurderinger av Israels utsikter.

