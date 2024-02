Fransk landsby forbyr skrolling på offentlige plasser

Den franske landsbyen Seine-Port, som ligger i Seine-et-Marne-området sør for Paris, har en befolkning på færre enn 2000 mennesker.

Forrige helg ble det avholdt en folkeavstemning for å begrense bruk av smarttelefoner på offentlige steder, skriver The Guardian. I forslaget ville man forby voksne og barn å skrolle på mobilene sine mens de går, oppholder seg i parken, er i butikker, på kafé og restaurant, eller mens foreldre venter på barna ved skoleporten.

Hvis noen går seg bort, sliter de – for de kan ikke ta opp kartet på telefonen. I stedet oppfordres de til å spørre om veibeskrivelse.

Begrenser skjermbruken

Landsbyen har også godkjent et referendum for familier. Der heter det at barn ikke skal bruke mobilen eller andre skjermenheter om morgenen, på soverommet eller før leggetid, eller under måltider.

Tenåringsforeldre som signerer en skriftlig avtale med rådhuset om ikke å gi barnet sitt smarttelefon før fylte 15 år, får en gammeldags mobiltelefon gratis.

Det var totalt 277 personer som stemte over forslaget, som ble vedtatt med 54 prosent.

Ordfører Vincent Paul-Petit, fra høyrepartiet Les Républicains, skal nå skrive et kommunalt dekret om smarttelefonbruk, det første i sitt slag i Frankrike.

Smarttelefoner og skjermtid er i økende grad et politisk tema i Frankrike. President Emmanuel Macron sa i forrige måned at han ville konsultere eksperter for å «avgjøre den beste bruken av skjermer» for små barn, og antydet at det kan komme forbud eller restriksjoner.

– Jeg ønsker å skjerme offentlige rom fra smarttelefoninvasjonen, sier ordfører Paul-Petit til avisa.

– Det handler ikke om å forby alle telefoner, det handler om å foreslå at folk avstår fra å ta fram smarttelefonen for å skrolle i sosiale medier, spille spill eller se videoer på offentlige steder, som vi ønsker å bevare som en sosial arena.

– Nesten alle tenåringene går langs gaten med mobilen i hånden … jeg forstår at ordet «forbud» kan fornærme noen mennesker. Men det er viktig å åpne for en debatt, sier han.

Kan ikke bøtelegges

Politiet i Seine-Port vil ikke stoppe eller bøtelegge folk som skroller, ettersom det ikke eksisterer noen nasjonal lov mot smarttelefoner – men ordføreren beskriver det som en oppfordring til å slutte å skrolle, og en veiledning for å begrense telefonbruken.

Ordføreren beskriver forbudet som en oppfordring til å slutte å skrolle. Illustrasjonsfoto. (Istock)

Også i Norge går debatten om barn og unges skjermbruk, spesielt med tanke på telefonens rolle i skolen, og onsdag måtte alle landets elever legge vekk mobilen på skolen for godt etter at Utdanningsdirektoratets (Udir) anbefalinger og veiledninger om bruk av mobiltelefon i skolen var på plass.

Udir er tydelige: mobilene bør ut av klasserommene både i grunnskolen og på videregående. For grunnskolen er anbefalingene at også friminuttene skal være mobilfrie.

