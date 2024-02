Biden kaller Trumps Nato-uttalelser for rystende og farlige

– Donald Trumps innrømmelse av at han har planer om gi Putin grønt lys for å utøve mer krig og vold, fortsette sitt brutale overgrep mot et fritt Ukraina og fortsette sin aggresjon mot innbyggerne i Polen og de baltiske statene, er både rystende og farlig, sier Biden.

Ekspresident Donald Trump. (Charlie Riedel/AP)

Bakgrunnen er uttalelser Donald Trump kom med på et valgmøte i South Carolina lørdag. Trump fortalte om en samtale han hadde hatt da han var president, med en ikke-navngitt president i et større Nato-land.

Den ikke-navngitte presidenten skal ha spurt Trump om USA ville forsvart det dersom Russland angrep i en situasjon der det aktuelle landet ikke hadde bevilget nok penger til forsvar.

– Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot, ville jeg heller oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Dere er nødt til å betale, hevder Trump at han svarte.

Artikkel 5

Reaksjonene på Trumps utspill har ikke latt vente på seg. Søndag gikk Nato-sjef Jens Stoltenberg ut med en klar beskjed om hvor landskapet ligger.

– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver vår alles sikkerhet, inkludert USA sin, sa Stoltenberg og la til at slike utspill setter både amerikanske og europeiske liv i fare.

– Ethvert angrep på Nato kommer til å bli møtt med et samlet og kraftfullt svar, sa Stoltenberg videre.

Natos artikkel 5 er en av bærebjelkene i alliansen og går ut på at et væpnet angrep mot et medlemsland skal regnes som et væpnet angrep mot hele alliansen.

Les også: Ørsmå marginer kan avgjøre racet. Nå har Biden sikret en mektig støttespiller (+)

– Betyr å svekke hele Nato

Også Polens forsvarsminister har reagert på Trumps utspill.

– Natos motto «én for alle, alle for én» er en konkret forpliktelse. Å undergrave allierte lands kredibilitet, betyr å svekke hele Nato, skriver Wladyslaw Kosiniak-Kamysz på X, tidligere Twitter.

– Ingen valgkamp er en unnskyldning for å leke med sikkerheten til alliansen, skriver forsvarsministeren videre.

Flere andre har reagert på utspillet, deriblant EU-president Charles Michel.

– Skjødesløse utspill om Natos sikkerhet og artikkel 5 tjener kun Putins interesser, sier han.

Les også: Haley tordner mot Trump: – Ikke vær på lag med en som dreper sine motstandere

Les også: Rasende Medvedev: – La jorden brenne under føttene hans

Les også: Forfatter om Putin-påstand: – Ville blitt totalt kaos