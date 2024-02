Irans utenriksminister med kraftig advarsel til Netanyahu

Bare en politisk løsning kan få slutt på Gaza-krigen, og Iran er i samtaler med Saudi-Arabia om en slik løsning, opplyste Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian under sitt besøk i Libanon lørdag.

Her advarte han Israel mot å foreta seg noe som kan føre til en fullskala krig mot Libanon.

Dersom det skjer, kommer det til å bli statsminister Benjamin Netanyahus «siste dag», hevder Amir-Abdollahian i Beirut.

– Vår vurdering er at de aldri vil være i stand til å krige på to fronter, sa han om Israel.

– Netanyahu sliter med å komme seg ut av hengemyra i Gaza, la han til.

Møtte Nasrallah

Utenriksministeren sa videre at Iran og USA har opprettholdt kontakten.

– Gjennom denne krigen og i de siste ukene har det vært utvekslet meldinger mellom Iran og Amerika, sa Amir-Abdollahian.

USA har anmodet Iran om å be Hizbollah om å ikke bli «bredt og fullt ut involvert i denne krigen» mot Israel, ifølge Amir-Abdollahian. Hizbollah er alliert med Iran, og utenriksministeren møtte også blant andre militsens leder Sayyed Hassan Nasrallah under Beirut-besøket.

Ifølge Hizbollahs TV-kanal gikk de to gjennom den siste utviklingen i Gaza og Sør-Libanon, inkludert «den nære fremtiden i Libanons situasjon».

Ber USA presse Israel

Siden Gaza-krigen brøt ut i oktober har det vært jevnlige trefninger mellom Israel og den mektige libanesiske Hizbollah-militsen, som er alliert med den militante palestinske Hamas-bevegelsen. Trefningene har i stor grad vært forbeholdt grenseområdene.

Iraneren sier at dersom USA vil bringe stabilitet til regionen igjen, bør amerikanerne prøve å tvinge Israel til å avslutte sine militæraksjoner på Gazastripen. Etter fire måneder med krig har verken Israel eller dets støttespiller oppnådd noe håndfast, hevdet Amir-Abdollahian overfor pressen etter sitt møte med Libanons utenriksminister Abdallah Bouhabib.

Han anklaget videre USA for å kjøre to motstridende løp, hvorav det ene er å sende våpen til Israel og det andre er å snakke om en politisk løsning på krigen.

Amir-Abdollahian møtte i Beirut også lederen for den militante palestinske bevegelsen Islamsk hellig krig (Jihad), Ziad Nakhaleh, Hamas-toppen Osama Hamdan og nestlederen for Folkefronten for frigjøring av Palestina (PLFP), Jamil Mazhar, ifølge en uttalelse fra Irans utenriksdepartement.

Den iranske utenriksministeren skulle etter planen reise videre til Syria, ifølge syriske medier.

