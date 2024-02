Guvernør: Sju sivile drept i droneangrep mot Kharkiv

Guvernør Oleh Synegubov opplyser om angrepet på meldingstjenesten Telegram lørdag morgen.

– Beklageligvis har dødstallet etter okkupantenes angrep mot Kharkiv steget til sju, skriver han.

– Blant dem er tre barn – 7 og 4 år gamle og en baby på seks måneder, opplyser han videre.

Tidligere på natten meldte de lokale myndighetene at én person hadde mistet livet i et russisk droneangrepet mot en bensinstasjon.

Bygninger i nærheten ble truffet av brennende drivstoff, og 14 boliger tok fyr, opplyste byens ordfører. Han opplyser at minst 50 personer, blant dem to barn, ble evakuert – og at angrepet ble gjennomført med en iranskprodusert Shahed-drone.

Den siste tiden har det vært en rekke nattlige angrep mot Kharkiv-regionen.

