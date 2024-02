100 millioner til leting etter drepte og savnede i Ukraina

– Russlands fullskala-angrep mot Ukraina har fryktelige konsekvenser for sivilbefolkningen. Norge bidrar til at personer som er drept eller savnet, kan bli funnet og identifisert, inkludert barn som har blitt tvangsflyttet til Russland, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Ifølge UD er det anslått at mellom 30.000 og 40.000 personer er savnet i Ukraina. Mange av dem er drept, men ikke identifisert, mens andre er bortført, holdes fanget, deportert til Russland, kommet bort fra familien sin eller blitt utsatt for menneskehandel.

– Dette arbeidet er viktig for hver enkelt familie som er rammet, som lever med konstant uvisshet og fortvilelse over hva som har skjedd med med deres kjære. Og det bidrar til arbeidet med å holde Russland ansvarlig for sine folkerettsbrudd i Ukraina, sier Eide.

Pengene gis fra det såkalte Nansen-programmet til International Commission on Missing Persons (ICMP) i Ukraina for perioden 2024–2026.

Les også: Peker på Putins neste mål: – Vi må være klare

Les også: Forfatter om Putin-frykt: – Nato er fortsatt verdens mektigste