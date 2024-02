Valgresultatet i Pakistan tipper mot Khan

Geo News sa at uavhengige kandidater, som støtter den fengslede tidligere statsministeren, hadde vunnet 47 av 106 seter som de hadde resultater for. I alt 265 seter inngikk i torsdagens valg.

Khans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), er utestengt fra å delta i valget. Hans støttespillere har i stedet valgt å stille som uavhengige.

I 8-tiden hadde valgkommisjonen annonsert 70 offisielle resultater, hvor uavhengige fikk 24 seter.

Fra Sharif til Khan

Pakistan Peoples Party (PPP), som ledes av Bilawal Bhutto Zardari, sønn av Benazir Bhutto, fikk også 24 seter, mens tidligere statsminister Nawaz Sharifs Pakistan Muslim League-Nawaz (PMLN) kapret 18. Resten gikk til små partier.

Tidlig fredag så det ut til at Sharif skulle få nok stemmer til å danne regjering enten alene eller i koalisjon med andre, melder AFP.

Valget har vært preget av sterk uro og forsinkelser. Årsaken skal blant annet være «problemer med internett», opplyser valgkommisjonen.

Under valget torsdag ble tusenvis av soldater utplassert i gatene og valglokalene over hele landet. Til tross for sikkerhetstiltakene ble ni mennesker drept.

Oppgjør

Valgets store oppgjør forventes å være mellom kandidater støttet av Khan, og Sharifs PMLN. Sistnevnte har vært statsminister tre ganger tidligere.

Et parti må ha 133 seter i parlamentet for å få simpelt flertall. Endelig resultat ventes ikke før senere på fredag.

Les også: Topp-republikaneren under angrep: – Lederkannibalisme

Les også: – I stedet for å snakke dritt, har Biden stått sammen med oss (+)