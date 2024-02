Russland og Ukraina beskylder hverandre for droneangrep

Dronene ble skutt ned av russiske luftvernsystemer. Angrepet var blant annet rettet mot et drivstoff- og energianlegg i Orjol-regionen, skrev den lokale guvernøren Andrej Klystjkov på Telegram fredag.

Ukrainske militære kilder opplyste på sin side at Russland sendte 16 droner mot Ukraina i løpet av natten, hvorav 10 ble skutt ned av luftvernet.

Ifølge ukrainske myndigheter ble sivil infrastruktur truffet i den østlige Kharkiv-regionen. En person skal ha blitt skadd.

Torsdag ble det meldt om eksplosjoner ved et jernbanespor nær et oljedepot i utkanten av den russiske byen Nizjnij Tagil, skriver The Kyiv Independent.

Russland begynte å intensivere sine angrep mot byer og kritisk infrastruktur i Ukraina da kulda satte inn mot slutten av fjoråret.

Ved inngangen av denne vinteren begynte Ukraina å forberede seg på en mulig gjentakelse av strategien fra året før. I slutten av oktober sa president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina i år ikke bare ville forsvare seg, men også svare på russiske angrep.

