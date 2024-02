Biden kaller Gaza-krigføringen overdrevet

Uttalelsene kom på et pressemøte i Det hvite hus seint torsdag i forbindelsene med presidenten også kommenterte dokumentsaken.

– Jeg er av den oppfatning, som dere vet, at gjennomføringen av reaksjonen på Gazastripen har vært overdrevet, sier Biden – i det som er noe av hans sterkeste kritikk så langt av israelske myndigheter.

Han opplyser at han presser på for økt humanitær hjelp til sivile palestinere og en midlertidig pause for at gislene som er tatt av Hamas, skal løslates.

– Mange uskyldige mennesker sulter, mange uskyldige har det vanskelig og dør. Det må stanses, sa Biden.

Etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der om lag 1140 mennesker ble drept, er totalt er minst 27.840 palestinere drept i israelske angrep.

