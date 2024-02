Biden: Den best kvalifiserte i landet til å være president

– Jeg er en eldre mann, og jeg vet hva jeg gjør, sa Biden sa på et hastig innkalt pressemøte torsdag kveld.

Det ble holdt etter at avgjørelsen i dokumentsaken mot ham kom tidligere på dagen.

Spesialetterforsker Robert Hur konkluderer med at Joe Biden med overlegg beholdt og delte fortrolig informasjon da han var privatperson, men at det ikke grunnlag for å reise straffesak.

Biden avviser på sterkeste at han har brutt loven, men vedgår at han skulle ha ført tilsyn med flyttingen av dokumenter fra sitt kontor.

Hur har også uttalt at Biden i samtaler med ham framsto «som en sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».

Blant annet heter det i rapporten at Biden ikke husker hvilke år han var visepresident, ei heller når sønnen Beau døde av en hjernesvulst.

– Hvordan i helvete våger han å ta opp dette? sa Biden, som la til at han ikke trenger å bli minnet om når sønnen døde.

