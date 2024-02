Barth Eide advarer Israel mot å rykke inn i Rafah: – Frykter et blodbad

– Jeg frykter et blodbad dersom israelske styrker nå rykker inn i Rafah. Over 1 million mennesker har allerede vært gjennom et helvete på jord og har søkt tilflukt i en by som vanligvis huser 200.000, sier Barth Eide i en uttalelse til NTB.

Han sier menneskene i Rafah ikke lenger har noen steder å flykte til og viser til at folkeretten er klar på at sivile må beskyttes.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttalte fredag at han har beordret militæret til å forberede en «evakuering» av palestinerne fra Rafah før en varslet bakkeinvasjon.

Netanyahu har sagt at byen Rafah er Hamas' siste skanse. Anslagsvis 1,5 millioner palestinere har samlet seg her, flesteparten flyktninger fra lenger nord i Gaza. (Fatima Shbair/AP)

Ordren kommer på tross av at USA har sluttet seg til advarsler fra Norge, FN og en rekke hjelpeorganisasjoner mot å invadere Rafah.

– Jeg vil på det sterkeste advare Israel om de tragiske konsekvensene for sivilbefolkningen dersom de gjør dette. En bakkeoperasjon vil gjøre en allerede katastrofal situasjon enda verre, og enda vanskeligere å få inn livsviktig humanitær hjelp, sier Barth Eide.

De siste dagene har israel gjennomført en rekke bombeangrep mot den tettbefolkede grensebyen helt sør på Gazastripen. Anslagsvis 1,5 millioner palestinere befinner seg i Rafah. Over 1 million av dem har flyktet fra krigshandlingene lenger nord.

---

Fakta om Rafah

Palestinsk by helt sør på Gazastripens grense til Egypt, 3 mil sørvest for Gaza by.

Hadde før krigen en befolkning på drøyt 260.000. Huser nå 1,4 millioner mennesker, de aller fleste av dem krigsflyktninger fra andre deler av Gaza.

De fleste bor i teltleirer, provisoriske tilfluktssentre eller på gata.

63 kvadratkilometer stort. Har nå en gjennomsnittlig befolkningstetthet på over 22.200 per kvadratkilometer, fem ganger nivået før konflikten.

Sentral innfartsport for humanitær hjelp via Egypt.

Ble av Israel utpekt som en av flere «trygge soner» som palestinere ble bedt om å flykte til tidlig i krigen, men rammes jevnlig av israelske luftangrep.

Kilder: UNRWA , Flyktninghjelpen, Palestinas statistikkbyrå PCBS

---