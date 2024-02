Vulkanekspert: – Urovekkende hvor ofte det skjer

– Jeg sto tidlig opp i dag, for man skjønte at det ville komme et nytt utbrudd. Så jeg har fulgt nøye med, innleder Haflidason, geolog og professor emeritus ved Institutt for geovitenskap hos Universitetet i Bergen (UiB), til Dagsavisen.

Norges meteorologiske institutt registrerte kraftig seismisk aktivitet nær vulkanen Fagradalsfjall klokka 5.20 torsdag, og magma steg opp til overflaten rundt klokka 6, melder kringkasteren Ruv.

Hyppige vulkanutbrudd

Det ble konstatert at et vulkanutbrudd har startet nord for Sýlingarfell, og utbruddet er det sjette siden 2021. Myndighetene har iverksatt nødtiltak, skriver NTB.

I desember ble Grindavik evakuert i forkant av et utbrudd. Et nytt utbrudd 14. januar førte til at lava rant inn i selve byen og ødela tre boliger. Utbruddet varte i to dager.

Det ferskeste vulkanutbruddet har så langt ikke rammet Grindavik. Men byen er sterkt preget av utbruddet forrige måned, som nådde bebyggelsen og forårsaket store skader. (Marco Di Marco/AP)

Sýlingarfell ligger i nærheten av Grindavik, men det er ikke umiddelbart klart om torsdagens utbrudd vil ramme byen. For øyeblikket ser det ut til at lavaen vil holde seg unna denne gangen.

– Det er på en måte en lettelse at det nye utbruddet kom i akkurat dette området. Det ser ut til at det holder seg unna byen, sier Haflidason.

– Men det som er mest urovekkende, er hvor ofte disse utbruddene kommer i nærheten av Grindavik, fortsetter han.

Uro i Grindavik

Islandske medier har skrevet om stor usikkerhet blant Grindaviks innbyggere. Foreløpig kan ikke folk bo i byen. Myndighetene jobber med å finne ut hvordan situasjonen skal løses, da det forventes flere utbrudd i området i framtiden.

– I avisene leser man om mye frustrasjon. Folk har ikke fått lov til å hente eiendeler i Grindavik i så stor grad som de hadde ønsket, for eksempel. Så er det også en usikkerhet rundt hvordan myndighetene ønsker å løse dette. Vil de kjøpe folk ut? Hvordan skal de håndtere det? Det jobbes for fullt med disse spørsmålene nå, sier Haflidason.

Haflidi Haflidason, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. (Pressefoto UiB)

Det som er spesielt med Grindavik, beretter han, er at det de siste 20 årene er bygget en rekke nye eneboliger i byen.

– Flere av disse har «sprukket» som følge av jordskjelv og utbrudd i området. Mange har lagt alt de eier i disse eiendommene. Så derfor hersker det mye frustrasjon rundt hva som vil skje.

Tidligere har geologen uttalt at hele byen i ytterste konsekvens kan måtte flyttes.

– Det som kanskje er den største utfordringen i Grindavik nå, er at det er så mange sprekker inne i selve byen. Det er blitt et større sprekksystem som ikke er så lett synlig. Da kunstgresset inne i byens idrettshall ble tatt av nylig, oppdaget de en stor sprekk under banen. Det var en skummel greie, sier han.

[ Lava har nådd fram til Grindavik – hus står i brann ]

Geologisk aktivitet

Haflidason sier det ferske vulkanutbruddet trolig vil vare i to-tre dager. Ting tyder på at vollene som islandske myndigheter har fått opp i området, blant annet for å verne det viktige Svartsengi-kraftverket, vil holde stand.

– Barrierene har vært en suksess, konstaterer Haflidason.

Nok en gang har naturkreftene kommet til syne på Island. (ICELAND CIVIL PROTECTION/Reuters)

Ólafur Gudmundsson, professor i geofysikk ved Uppsala universitet, sier ifølge NTB at Reykjanes er inne i en vulkanutbruddsperiode. Den forrige perioden var cirka mellom år 900 og 1230, og perioden før var cirka 1000 år tidligere.

Ifølge Gudmundsson kan den antatte inneværende periode vare i 200 til 300 år, skriver nyhetsbyrået.

Islands beliggenhet gjør at landet har et ekstremt høyt nivå av geologisk aktivitet. De fleste utbruddene er små og gir ikke store konsekvenser for dem som bor der.

Les også: Nytt vulkanutbrudd på Island

Les også: Island bygger forsvar for en framtid med mer vulkansk aktivitet

Vulkanutbrudd på Island I fjor sommer våknet vulkanen Litli-Hrútur til liv. Dagsavisen-journalist Jørn H. Skjærpe var på plass for å se utbruddet med egne øyne.

---

Vulkan-fakta

En vulkan er en åpning i jordskorpen hvor magma og gass transporteres opp i dagen fra jordens indre. Magma er smeltet materiale som blir til en bergart når det størkner. Begrepet vulkan omfatter også fjellet som dannes rundt åpningen.

Magma som renner ut på overflaten kalles lava. Hendelser der lava og annet materiale strømmer ut fra vulkanen kalles for utbrudd. Vulkanutbrudd ligner ofte en eksplosjon, fordi store mengder gass brått frigjøres fra lavaen idet den når overflaten og trykket faller. Vulkaner kan bestå av én eller flere utbruddsåpninger. Åpningen får oftest en gryte- eller traktform og kalles krater.

Typer av vulkaner er for eksempel skjoldvulkaner, tefravulkaner, stratovulkaner og spaltevulkaner.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen