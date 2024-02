USA advarer Israel mot å rykke inn i Rafah – kan bli en «katastrofe»

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at han har gitt sine soldater ordre om å «forberede seg på å operere» i Rafah. Flyangrepene mot byen som huser over én million palestinere på flukt, er trappet opp de siste dagene.

Å utføre en slik operasjon akkurat uten at det er planlagt eller gjennomtenkt, «kan bli en katastrofe», ifølge en talsperson i USAs utenriksdepartement.

– Vi vil ikke støtte gjennomføringen av noe slikt uten seriøs og troverdig planlegging når det gjelder de over én million menneskene som søker tilflukt der, eller uten å ta hensyn til konsekvensene for humanitær bistand og trygg avreise for utenlandske statsborgere, sier talsperson Vedant Patel til pressen torsdag.

USA har sett noen beviser for at Israel har noen seriøse planer for en slik operasjon, ifølge Patel. Det på tross av at utenriksminister Antony Blinken møtte Israels krigskabinett onsdag.