Unntakstilstand etter nytt vulkanutbrudd på Island

Torsdag ettermiddag hadde utbruddet avtatt. Men situasjonen hadde slett ikke normalisert seg for innbyggerne på halvøya Reykjanes.

Unntakstilstand ble innført da lava rant over vannledningen. Og det kjente spaanlegget Den blå lagune er evakuert. Lava har rent over en vei som går til spaanlegget.

Vannledningen frakter vann fra Svartsengi-kraftverket til den sørlige delen av halvøya. Myndighetene advarer om at innbyggere kun kan ha på én varmeovn per bolig, og at hele strømnettet kan kollapse om man ikke etterlever dette.

Vanntankene i området ventes å ha vann til mellom seks og tolv timer i nødssituasjoner, og mellom tre og seks timer ved normal bruk, skriver Morgunbladid.

Sjette utbrudd på tre år

– Advarsel: Et vulkanutbrudd har startet nord for Sýlingarfell, lød varselet fra det islandske meteorologinstituttet torsdag morgen.

Islands meteorologiske institutt registrerte kraftig seismisk aktivitet nær vulkanen Fagradalsfjell klokka 5.20, og magma steg opp til overflaten rundt klokka 6, meldte kringkasteren Ruv. Utbruddet er det sjette siden 2021.

Lys oransje lava ble sprøytet opp fra sprekker i bakken, viser bilder publisert av Morgunbladid. Islandske myndigheter har iverksatt nødtiltak, og saken vil følges nøye videre, skriver Ruv.

Sprekken som det rant lava ut av, var om lag tre kilometer lang, opplyser den islandske kystvakten som har fløyet over utbruddet. Ifølge kystvakten ser lavastrømmen ut til å være mindre enn utbruddet 18. desember i fjor.

– Ikke overraskende

Utbruddet er ikke overraskende, ifølge den norske geologen Børge Johannes Wigum som bor på Island.

– Det virker som lokaliteten er cirka samme sted som i desember, noe som kan være gunstig. Lavaen strømmer mot vest, så vernevollene ved Den blå lagune kan komme til nytte, sier han til NTB.

Han anslår at utbruddet trolig kommer til å vare kun noen få dager.

Det geotermiske spaanlegget Den blå lagune ligger ikke langt unna småbyen Grindavik, som er evakuert som følge av tidligere utbrudd.

Kan nå Reykjavik

Flere eksperter frykter nå at nye vulkansystemer våkner til liv, noe som kan føre til utbrudd betydelig nærmere hovedstaden Reykjavik.

Da er det er en viss risiko for at lava når bygrensen.

– Reykjavik er ikke i vulkansonen, så det blir ikke utbrudd i byen. Men hvis et utbrudd pågår, og lavastrømmene blir større, er det en viss risiko for at lavaen når byen, sier Ólafur Gudmundsson, professor i geofysikk ved Uppsala Universitet, til nyhetsbyrået TT

– Det har skjedd før, forhistorisk. Men det kommer an på hvor nærme utbruddene er, legger han til.

Ødela boliger

I desember ble Grindavik evakuert i forkant av et utbrudd. Et nytt utbrudd 14. januar førte til at lava rant inn i byen og ødela tre boliger. Utbruddet varte i to dager.

Sýlingarfell ligger i nærheten av Grindavik, men det ventes ikke at torsdagens utbrudd vil true byen.

1. februar varslet Islands meteorologiske institutt at faren for nye utbrudd hadde økt. Den gang het det at det neste utbruddet kunne komme innen to uker.

Islandske myndigheter begynte i november arbeidet med å bygge barrierer for å beskytte boliger og kritisk infrastruktur mot lava.

Ny vulkanperiode

Ólafur Gudmundsson sier at Reykjanes er inne i en vulkanutbruddsperiode. Den forrige perioden var cirka mellom år 900 og 1230, og perioden før var omtrent 1000 år tidligere.

Ifølge Gudmundsson kan den antatte inneværende periode vare i 200 til 300 år.

Islands beliggenhet gjør at landet har et ekstremt høyt nivå av geologisk aktivitet. De fleste vulkanutbruddene er imidlertid små og gir ikke store konsekvenser for dem som bor der.