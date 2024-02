Topp-republikaneren under angrep: – Lederkannibalisme

Politico skriver nå om et «åpent opprør» mot Mitch McConnell (81) innad i Det republikanske partiet, etter kaoset rundt den tverrpolitiske pakken for Ukraina og grensesikkerhet som til slutt ble avvist i Senatet. McConnell, som har hatt en sentral rolle i forhandlingene om pakken, er Republikanernes leder i Senatet i USA.

– Republikanerne er blitt et anti-system-parti. Turen er nå kommet til deres egne ledere, og derfor ser vi en økende lederkannibalisme, sier Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Han er USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Høgskolen på Vestlandet,)

Trump: – Ikke vær dumme!

Forslaget ble forhandlet fram av senatorer fra begge partier, og tok mange uker å utforme. Det kom i stand etter at Republikanerne krevde at de to sakene – militærstøtte til utlandet og tiltak langs USAs grense mot Mexico – måtte vurderes i sammenheng, skriver NTB.

Da resultatet forelå, med en rekke innskjerpinger langs grensen som resultat, trådte imidlertid Donald Trump inn. Den tidligere presidenten ligger an til å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg, og han har stor påvirkningskraft på partiets politikere i Kongressen.

– Ikke vær dumme! Vi trenger en separat grense- og immigrasjonslov. Den skal ikke være knyttet til utenlandsk hjelp på noen måte eller form, skrev Trump på sin plattform Truth Social mandag.

Ekspresident Donald Trump sikter mot en retur til Washington D.C. etter valget i november. (SCOTT MORGAN/Reuters)

Står lavt i kurs hos MAGA

Forholdet mellom McConnell og Trump surnet veldig etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021, og ser ikke ut til å ha bedret seg veldig.

– Det paradoksale er jo at det var Mitch McConnell og Paul Ryan (tidligere speaker i Representantenes hus, red.anm.) som ga president Trump hans politiske seire i form av skattekutt og dommerutnevnelser. Begge er hatet i MAGA-verdenen, sier Hilmar Mjelde.

«MAGA» er den politiske bevegelsen som har sitt navn etter forbokstavene i Trumps slagord «Make America Great Again».

En Trump-tilhenger iført en «MAGA»-caps. (Butch Dill/AP)

Mitch McConnell uttaler selv til Politico at han «har hatt en gruppe pågående kritikere gjennom hele sin tid i Senatet, men at de ikke har tatt vare på sjansene sine».

Veteranen peker videre på at nødvendigheten av kompromisser når det både er Demokratisk flertall i Senatet og Demokratene i tillegg har presidenten (Joe Biden, journ.anm.).

Parallell til Lyndon Johnson

Men jobben hans blir stadig vanskeligere, ifølge Politico, blant annet på grunn av det svært betente forholdet til Trump. Dermed kan det bli tøft for McConnell å beholde sin lederposisjon i Senatet – hvis han går for det igjen. 81-åringens helse har vært tema ved flere anledninger det siste året.

– Jeg tror Mitch McConnell fortsatt har bred støtte blant partifellene i Senatet. Tidligere president Lyndon Johnson var kjent som «Senatets mester», og McConnell har langt på vei oppnådd samme status, mener Hilmar Mjelde.

– McConnells makt i Senatet er imidlertid svekket de siste årene, og årsaken er Donald Trump, legger professoren til.

– Partiet skal renses for Trump-kritikere

McConnell har aldri vært Trump-tilhenger, påpeker USA-eksperten.

– Og partiet skal nå renses for Trump-kritikere i forkant av en ny Trump-periode, for Donald Trump tåler simpelthen ikke kritikk, sier Mjelde.

Mitch McConnell er klar over at han har kritikere i egne rekker. (ALEX WONG/AFP)

En senator som uttaler seg anonymt til Politico, mener McConnells motstandere nå aner svakhet hos veteranen – og spår flere angrep mot ham i framtiden. Nettstedet trekker fram partifeller som Ted Cruz, Mike Lee og Ron Johnson som McConnell-motstandere.

– McConnell er ikke på valg før i 2026. Han ser nok da an om helsen holder, og om han fortsatt har nok intern støtte i partiet hjemme i Kentucky, sier Hilmar Mjelde.

Professoren peker på at Senatet er den minst populistiske institusjonen i amerikansk rikspolitikk, og det gamle partietablissementets siste bastion.

– Mitch McConnell sitter derfor tryggere enn sine motparter i Representantenes hus, forklarer USA-eksperten.

Fakta om Mitch McConnell

Mitch McConnell er en amerikansk politiker. Han har vært Det republikanske partiets gruppeleder i Senatet siden 2007. Fra 2021 har han dermed tittelen «mindretallsleder».

McConnell er utdannet jurist fra University of Kentucky. Siden avsluttende eksamen i 1967 har han tilbrakt hele yrkeskarrieren i politikken.

I 1984 ble han valgt til Senatet fra Kentucky og er med sju valgperioder delstatens lengstsittende noensinne.

McConnells styrke regnes å ligge i det politiske arbeidet i Senatet og i partiet snarere enn i det utadvendte arbeidet i mediene, der han fremstår som lite karismatisk.

Kilde: Store norske leksikon

Mitch McConnell. (NTB)

