Svensker med Gucci-caps kan snart bli stanset av politiet

– Innenfor sonen vil politiet få lov til å ransake kjøretøy og kroppsvisitere. Det gjelder også ungdommer, sa justisminister Gunnar Strömmer på en pressekonferanse torsdag.

En klesstil knyttet til en kriminell gjeng kan være grunn nok til å ransake en person.

– Ikke alle som går rundt med Gucci-caps, er gjengkriminelle, men mange gjengkriminelle bruker Gucci-caps, sa Martin Melin, som sitter i Riksdagen for regjeringspartiet Liberalerna.

To uker om gangen

Regjeringen er nå ferdig med det omdiskuterte lovforslaget og vil innen kort tid legge det fram i Riksdagen for en avstemning. Målet er at politiet kan innføre sonene fra 28. mars.

I lovforslaget står det at «politiet har rett til å bestemme midlertidige sikkerhetssoner i et tydelig definert område dersom det er påtakelig fare for skyting eller eksplosjon der som følge av konflikt mellom gjenger eller innad i en gjeng».

Sonene kan innføres i maksimalt to uker av gangen, men kan forlenges med et nytt vedtak.

Innenfor sonen gis politiet rett til å kroppsvisitere personer og ransake biler på leting etter våpen eller eksplosiver uten å ha en konkret mistanke om noe straffbart.

Omstridt

Forslaget har fått blandet mottakelse. Politiet og enkelte kommuner er positive, mens Diskrimineringsombudsmannen og Justitiekanslern, som skal kontrollere at myndighetene følger Sveriges lover og forfatninger, mener det er for inngripende.

En del av kritikken går også ut på at beboernes tillit til politiet i de berørte boligområdene kan minke, særlig om visiteringen skjer basert på etnisk profilering.

Den svenske regjeringen står imidlertid fast på at forslaget er i tråd med utredning, har strenge og tydelig retningslinjer for politiet og at etnisk profilering er forbudt.

Tillat i Danmark

Kroppsvisiteringen kan imidlertid skje på annet grunnlag, for eksempel klær som en gjeng er kjent for å bruke.

Liberalernas rettspolitiske talsperson Melin sier at politifolk som jobber i enkelte utsatte områder, har god peiling på hvordan gjengene der kler seg.

Det har vært en lang rekke volds- og skytehendelser i Sverige de siste månedene. De kobles blant annet til en intern konflikt i den kriminelle gjengen som omtales som Foxtrot-nettverket.

I Danmark har politiet fått lov til å opprette såkalte sikkerhetssoner i 20 år. Siden har det blitt laget over 200 slike soner, hvorav 14 i 2023.